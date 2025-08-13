Китай ввел санкции против двух банков в ответ на ограничения ЕС

Китай ударил санкциями по двум банкам в Европейском Союзе, выполнив обещание о принятии мер в ответ на санкции ЕС против некоторых китайских кредиторов из-за вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В среду, 13 августа, в Министерстве торговли Китая заявили, что страна ввела санкции против UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Этот шаг запрещает организациям и лицам в Китае осуществлять транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности с этими учреждениями.

В отдельном заявлении министерство выразило надежду, что ЕС будет ценить свои отношения с Китаем, исправит свои ошибки и прекратит вредить интересам страны.

"Наш банк не осуществляет финансовых операций в Китае и не имеет деловых отношений с физическими или юридическими лицами в этой стране. Поскольку мы не имеем деловых партнерских отношений с китайскими физическими или юридическими лицами, санкции не будут иметь никакого влияния", – ответил на это генеральный директор UAB Urbo Bankas Мариус Арлаускас.

AB Mano Bankas также заявил, что "не осуществляет активной деятельности" в Китае, поэтому это решение не будет иметь влияния на повседневную деятельность банка.

Представитель Европейской комиссии Олоф Хилл заявил, что "после официального утверждения этих мер ЕС детально их изучит, прежде чем принимать решение о каких-либо дальнейших шагах".

"ЕС уже ведет конструктивный диалог с Китаем по вопросу о санкциях против китайских организаций", – сказал Хилл, добавив, что ЕС "открыт для поиска взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге может привести к исключению банков из списка".

UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas базируются в Литве. Пекин не назвал причину выбора именно этих банков, но это решение было принято после обострения отношений с Балтийской страной. В прошлом году Литва выслала трех сотрудников китайского посольства, заявив, что они не были аккредитованы.

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, в пакет входят санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

СМИ также писали, что ЕС намерен добиться введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею войне против Украины.

А подробнее об отношениях между Китаем и Литвой читайте в статье "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.