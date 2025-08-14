Италия вводит строгие штрафы за выбрасывание мусора из автомобиля

Италия вводит строгие наказания для всех, кто выбрасывает мусор из транспортных средств – штрафы будут применяться как к местным жителям, так и к гостям страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Согласно постановлению, которое вступает в силу в субботу, водители могут быть оштрафованы на сумму до 18 тысяч евро, если выбросят из окна авто на улицу или обочину пакет с мусором.

Штрафы будут применяться независимо от того, стоит ли автомобиль на месте или движется.

За мелкие предметы, такие как салфетки, пластиковые бутылки или окурки, штраф может составлять до 1188 евро.

Если водители выбрасывают мусор в заповеднике или другой охраняемой зоне, они также могут потерять водительские права или быть приговорены к тюремному заключению.

Кроме того, правонарушителей больше не нужно будет ловить с поличным, поскольку достаточно, чтобы правонарушение было зафиксировано одной из многочисленных камер наблюдения, установленных по всей Италии.

В Италии мусор часто просто выбрасывают на улицы, как в городских районах, так и на сельских дорогах и автомагистралях.

В некоторых местах, в частности в популярных туристических районах, улицы напоминают свалки.

Напомним, в июне в Греции объявили приговор женщине, которая окурком вызвала масштабный пожар.

В Амстердаме возросло количество жалоб на крыс, которых привлекают выброшенные на улице объедки.