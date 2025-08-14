СМИ: Турция будет предоставлять Сирии вооружение и обеспечит военную подготовку

Турция предоставит Сирии системы вооружения и логистические средства в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанным в среду, 14 августа.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Турции на условиях анонимности Reuters, пишет "Европейская правда".

Турция является одним из главных зарубежных союзников Сирии с момента свержения президента Башара Асада в прошлом году. Она пообещала помочь в подготовке и реорганизации вооруженных сил Сирии, восстановлении страны и ее институтов, а также поддержать усилия по защите территориальной целостности Сирии.

В рамках первого шага к заключению всеобъемлющего соглашения о военном сотрудничестве, переговоры по которому продолжались несколько месяцев, Турция и Сирия подписали в среду, 13 августа, меморандум о взаимопонимании после встречи министров иностранных дел и обороны и руководителей спецслужб обеих стран.

Собеседник агентства сказал, что кроме систем вооружения и логистических средств, Анкара также научит сирийскую армию пользоваться таким оборудованием, если будет необходимость.

"Меморандум имеет целью координацию, планирование военной подготовки и сотрудничества, предоставление консультаций, обмен информацией и опытом, обеспечение поставок военного оборудования, систем вооружения, логистических материалов и связанных услуг", – сообщил представитель Министерства обороны Турции.

В конце декабря Турция заявила о готовности поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан.

1 июля американский президент Дональд Трамп отменил санкции, которые были введены против Сирии еще в 2004 году.