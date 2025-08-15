На Аляске перед саммитом Трампа и Путина состоялся проукраинский митинг

В американском городе Анкоридж на Аляске накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся проукраинский митинг.

Об этом говорится на странице организаторов акции Stund Up Alsaka, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, около тысячи человек с украинскими флагами и проукраинскими баннерами собрались для того, чтобы выступить в поддержку Украины и против приезда главы Кремля Владимира Путина в США.

фото из соцсетей

Люди держали баннеры с надписями "Путин, убирайся домой и в ад", "Свободная Украина", "Украина и Аляска больше не станут Россией", "Убирайся из Украины" и с призывами вернуть из России похищенных украинских детей.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным имеет 25% шансов на провал.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.