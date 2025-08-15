WSJ: части украинских беженцев в США грозит депортация из-за потери защиты

Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять свою легальную защиту уже в пятницу, что сделает их уязвимыми к возможным арестам и депортации, если администрация Дональда Трампа не примет меры.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По оценкам, около 120 тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США за последние два года, начнут постепенно терять свою гуманитарную защиту. Речь идет об украинцах, прибывших в страну через программу Uniting for Ukraine. Это временный правовой механизм, созданный администрацией Джо Байдена.

Они получили двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарный пароль, при условии, что найдут частного американского спонсора, готового их принять.

Администрация Байдена ввела программу как быстрый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы.

В то же время этот подход имел обратную сторону – все участники программы получили временный статус, что делает их уязвимыми в случае его завершения. К тому же, если правительство захочет их арестовать, оно уже имеет их домашние адреса.

После вступления в должность Дональд Трамп закрыл программу и прекратил продлевать статус тем, у кого заканчивается разрешение на работу.

Всего около четверти миллиона украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine.

Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще находятся под защитой другой программы – временного защищенного статуса. Но около 120 тысяч украинцев, прибывших в этот день или позже, станут в стране нелегалами в момент, когда закончится действие их гуманитарного пароля.

Ранее этим летом Трамп заявил журналистам, что склоняется к тому, чтобы позволить украинцам оставаться в США до завершения войны. "У нас много людей, которые прибыли из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

В пятницу он планирует встретиться на Аляске с лидером России Владимиром Путиным, где, как ожидается, будет обсуждаться война в Украине.