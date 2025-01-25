СМИ: США приостанавливают действие программ въезда мигрантов, в частности украинцев

Чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

Об этом сообщает газета The New York Times, которая ознакомилось с директивой, содержащейся в электронном письме, направленном должностным лицом Службы гражданства и иммиграции США, пишет "Европейская правда".

Как передает газета, директива требует немедленно прекратить принятие "окончательных решений" по заявкам, связанным с этими программами, пока администрация рассматривает их и решает, прекращать ли их действие.

Отмечается, что кроме Украины, эти программы предлагали путь мигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

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Решение также указывает на то, что администрация Трампа планирует провести масштабную репрессию против широкого круга программ, которые позволяли людям временно въезжать в страну.

"Это приостановление решений об условно-досрочном освобождении похоже на приостановление доступа к убежищу на границе и приостановление программы для беженцев. Это свидетельство враждебности администрации к любой гуманитарной иммиграции", – сказала Яэль Шахер, директор Международной организации по делам беженцев в Северной и Южной Америке и Европе.

Как информируется, пострадавшие программы также включают инициативу времен Байдена – Uniting for Ukraine, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США, если они имели финансовых спонсоров.

По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года более 150 тысяч украинцев въехали в США по этой программе.

Директива также останавливает решение по заявкам на программу, которая позволяла семьям воссоединиться в Соединенных Штатах, и другую инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, которые имеют членов семьи в Соединенных Штатах.

Также, как писали СМИ, государственный секретарь Марко Рубио 24 января остановил на 90 дней выдачу большинства существующих грантов иностранной помощи и этот приказ может касаться и финансирования помощи Украине, при этом в Пентагоне отмечают, что "этот указ военной поддержки не касается".

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

После этого сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.