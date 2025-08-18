Европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу перед беседой с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, которые присутствуют в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне, проведут совместную подготовительную встречу перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом корреспондент "Европейской правды" сообщили в Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен и Зеленский примут участие в подготовительной встрече в Вашингтоне перед переговорами в Белом доме.

"Президент фон дер Ляйен в Вашингтоне примет участие в подготовительной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами", – сообщили в Еврокомиссии.

Собеседник "ЕвроПравды" не уточнил, в котором часу начнется подготовительная встреча и где именно она состоится.

Другой чиновник ЕС, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что в Белый дом европейские лидеры должны прибыть в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Начало встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Около 21:15 по киевскому времени к Трампу и Зеленскому присоединятся европейские лидеры.

После церемонии приветствия и совместного фото, в 22:00 по киевскому времени, начнутся переговоры в расширенном формате.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.

Во встрече в Вашингтоне также примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

