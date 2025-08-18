Трамп больше не считает, что остановка войны необходима для мирных переговоров с РФ

Президент США Дональд Трамп повторил, что уже не считает "перемирие" необходимым этапом в мирных переговорах с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с президентом Украины.

Трампу напомнили, как он обещал России "серьезные последствия", если в Кремле так и не согласятся ни на какой формат прекращения огня, и спросили, наступит ли эти последствия.

Президент США в ответ заявил, что уже не считает прекращение огня необходимым этапом.

"Я не думаю, что нужно перемирие. Если вы посмотрите на шесть войн, которые я завершил в этом году – это были завершенные войны, не перемирие. Это было бы хорошо, но у меня также есть стратегическое понимание", – сказал он.

Трамп продолжил, что в таком случае стороны поднакопят силы и дело снова дойдет до "горячей" войны.

"Мне нравится концепция перемирия по одной причине – потому что тогда немедленно прекращаются убийства людей. А пока мы будем работать над мирным соглашением, боевые действия будут продолжаться. Я бы хотел, чтобы они прекратились. Но стратегически для одной из сторон это (перемирие) может быть недостатком", – сказал президент США.

Далее Трамп вернулся к "шести войнам, которые он завершил" и сказал, что это ему удалось "даже без упоминания слова "перемирие".

Напомним, 28 июля Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Установленный Трампом дедлайн для хозяина Кремля Владимира Путина истек 8 августа.

