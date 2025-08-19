Макрон и Стармер считают гарантии безопасности важнейшим вопросом переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Их слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме является готовность США работать над содержанием гарантий безопасности для Украины.

"Мы договорились о нескольких важных моментах, которые еще несколько дней или недель назад не были такими четкими", – сказал он.

Президент Франции отметил, что "первым и самым важным" является обязательство США по дальнейшей разработке планов безопасности.

"Сегодня было договорено, что мы будем работать с Соединенными Штатами Америки над содержанием этих гарантий безопасности и сотрудничеством, которое каждая сторона готова предоставить", – сказал Макрон.

Макрон отметил, что "коалиция решительных", которую европейские лидеры формируют с февраля, в настоящее время насчитывает 30 стран, что свидетельствует о расширении и усилении поддержки безопасности Украины.

"Любые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским должны состояться сначала в двустороннем формате, а уже потом – в трехстороннем, с участием президента США Дональда Трампа", – считает Макрон.

Французский президент добавил, что эти переговоры могут состояться только при условии прекращения огня.

"Называйте это перемирием или прекращением огня, но мы не можем вести переговоры под бомбами", – отметил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что во время встреч в Белом доме был достигнут "реальный прогресс", отметив, что они дали конкретные результаты по гарантиям безопасности.

"Сегодняшняя встреча была конструктивной, и между европейскими лидерами, которые были присутствовали, и президентом Трампом и президентом Зеленским царило настоящее чувство единства", – сказал он.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

