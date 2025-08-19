Зеленский рассказал, какими будут будущие роли государств-миротворцев

Президент Украины не ждет, что все участники "Коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках его предложений о гарантиях безопасности для Украины предусматриваются обязательства государств, добровольно вошедших в так называемую "Коалицию решительных".

"Мы будем говорить о 30 странах (участников коалиции -ЕП). И мы будем говорить, кто из этих стран что может реально, по факту предложить", – пояснил он. Украина осознает то, что взносы этих государств будут принципиально разными.

"Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то – будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Кто-то не имеет конституционного права (на предоставление помощи по безопасности другим государствам – ЕП), и имеет возможность финансировать производство (продукции ОПК для сил обороны Украины)", – отметил он.

Ранее Зеленский раскрыл детали запроса к США и Европе по финансированию гарантий безопасности.

Издание FT перед этим сообщило о "мирном плане" Зеленского, который тот представил в Вашингтоне.

Напомним, уже известно о подготовке встречи Зеленского с Путиным, которая пройдет в два этапа.