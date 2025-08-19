Президент Евросовета назвал приоритетом прекращение огня Россией: иначе санкции

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

Об этом Кошта заявил на пресс-конференции в Лиссабоне по завершении видеоконференции членов Европейского совета 19 августа, передает корреспондент "Европейской правды".

Россия должна прекратить огонь как первый шаг к миру, иначе ее будут ждать новые санкции, считает председатель Евросовета.

"В качестве первого шага Россия должна немедленно прекратить насилие. Нашим главным приоритетом должно быть прекращение убийств. Назовем ли мы это прекращением огня или перемирием – не имеет значения; важно, чтобы мы сохраняли давление через санкции, если Россия не выполнит требований", – подчеркнул Кошта.

Он добавил, что именно сейчас "больше чем когда-либо, критически важно поддерживать сильное давление на Россию".

"Сейчас пришло время ускорить нашу практическую работу для создания гарантий, подобных статье 5 НАТО, при активном участии США. Коалиция решительных должна оставаться тесно вовлеченной в этот процесс", – подчеркнул президент Европейского Совета.

"Вооруженные силы Украины будут первой линией обороны. Поэтому мы должны усилить, укрепить и разблокировать нашу военную поддержку Украине. ЕС уже является крупнейшим поставщиком военной и экономической помощи. И мы продолжим искать способы, как можем сделать больше", – добавил он.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

