Истребители НАТО 12 раз за неделю поднимались в небо над странами Балтии

На прошлой неделе истребители, которые выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, поднимались более 10 раз.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По данным оборонного ведомства, большинство из 12 полетов было посвящено патрулированию вдоль внешних границ, но также было зафиксировано несколько инцидентов.

Например, 19 мая на юго-востоке Эстонии был обнаружен беспилотный летательный аппарат, который после идентификации был сбит истребителями союзников.

В тот же день истребители еще дважды патрулировали границу между Латвией и Эстонией.

С 17 по 24 мая истребители 11 раз поднимались в воздух для патрулирования границ Эстонии, Латвии, Литвы и Польши с Российской Федерацией и Беларусью, а также один раз – для идентификации и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах и затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до того на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

