В Швеции завершили перенос 600-тонной 113-летней церкви

На севере Швеции в среду успешно завершили операцию по перевозке 600-тонной церкви, построенной в начале XX века.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Перевозка церкви Кируны на 5 километров, которая является важным архитектурным памятником одноименного города, длилась два дня и привлекла внимание тысяч людей в Швеции.

"Все прошло замечательно. Даже слезы наворачиваются на глаза", – сказал Никлас Элиассон, ответственный за перевозку в шведской горнодобывающей компании LKAB.

Хотя церковь Кируны успешно доставили на новое место, ее еще не переместили на новый фундамент, что произойдет позже.

Перевозка 600-тонного здания стала необходимой из-за расширения крупнейшего в мире подземного железорудного месторождения, которое угрожает проседанием почвы под историческим сооружением.

Он является частью масштабного 30-летнего проекта, предусматривающего перемещение около 3 тысяч домов и 6 тысяч жителей Кируны. Некоторые здания демонтируют и восстанавливают в новом центре, другие, как церковь, переносят целиком.

