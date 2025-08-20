У Швеції завершили перенесення 600-тонної 113-річної церкви

На півночі Швеції в середу успішно завершили операцію з перевезення 600-тонної церкви, побудованої на початку XX століття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Перевезення церкви Кіруни на 5 кілометрів, яка є важливою архітектурною памʼяткою однойменного міста, тривало два дні і привернуло увагу тисяч людей у Швеції.

"Усе минуло чудово. Аж сльози навертаються на очі", – сказав Ніклас Еліассон, відповідальний за перевезення у шведській гірничовидобувній компанії LKAB.

Хоча церкву Кіруни успішно доставили на нове місце, її ще не перемістили на новий фундамент, що відбудеться пізніше.

Перевезення 600-тонної будівлі стало необхідним через розширення найбільшого у світі підземного залізорудного родовища, яке загрожує просіданням ґрунту під історичною спорудою.

Воно є частиною масштабного 30-річного проєкту, що передбачає переміщення близько 3 тисяч будинків та 6 тисяч жителів Кіруни. Деякі будівлі демонтують і відновлюють у новому центрі, інші, як церква, переносять цілком.

