США ввели санкции против четырех должностных лиц Международного уголовного суда

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях против двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда, которых обвинили в "преследовании" граждан Израиля и США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио.

Под санкции США попали судьи МУС Кимберли Прост и Николя Гию, а также заместители прокурора Суда Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Ньянг.

"Эти лица являются иностранцами, которые непосредственно участвовали в деятельности Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия этих государств", – утверждает Рубио.

Он также призвал другие государства, которые продолжают поддерживать Международный уголовный суд, "противостоять требованиям этой обанкротившейся институции".

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.

5 июня администрация президента США ввела санкции против четырех судей МУС. У Трампа обвинили их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или близкого союзника, Израиля".