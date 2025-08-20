Лидер партии коалиции Литвы категорически против отправки войск в Украину

Лидер одной из коалиционных партий Литвы "Зоря Ниману" Ремигиус Жемайтайтис заявил, что ни при каких обстоятельствах не поддержит отправку литовских войск в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Жемайтайтиса, "Литва не имеет абсолютно никакого права отправлять своих солдат и участвовать" в развертывании иностранного военного контингента в Украине.

"Это дальнейшая эскалация войны, поскольку военная провокация России, которая, скорее всего, состоится, может втянуть в войну страны Евросоюза", – считает он.

По мнению лидера "Зори Ниману", если удастся добиться мира в Украине, то там не будет необходимости в войсках союзников.

"Потому что если будет подписан мир, то зачем отправлять солдат? Если в стране мир, то и солдаты там не нужны", – пояснил он свою логику.

На днях советник президента Литвы Дайнюс Жикевичюс заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.