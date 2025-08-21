Сийярто отреагировал на российский обстрел Украины без упоминания о Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало Закарпатье, без упоминания о нем, а также отметил необходимость "достичь мирного соглашения".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В посте, где не указывалось, что речь идет о российском обстреле украинских регионов, а также не указывалась Россия как страна-агрессор, Сийярто заявил, что "новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

"Все должны приложить все усилия, чтобы достичь мирного соглашения, которое как можно быстрее положит конец войне! Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие и разрушение", – написал глава венгерской дипломатии.

Заметим, что пока на этот обстрел не отреагировали ни премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ни председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет против американского гражданского предприятия в Мукачево на Закарпатье. В результате этого удара пострадали 15 человек.

Обратим внимание, что в июне 2024 года среди 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств ключевым камнем преткновения было определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Норма о местах с особым уровнем гарантии прав меньшинства есть и в действующем законодательстве Украины. Речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

Однако Будапешту этого оказалось мало, и там начали требовать автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

