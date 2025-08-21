С Трампа сняли $500 млн штрафа по делу о мошенничестве в Нью-Йорке

Апелляционная палата Верховного суда штата Нью-Йорк решила отменить штраф в размере более 500 миллионов долларов, наложенный на Дональда Трампа в деле о мошенничестве с завышением цен на недвижимость.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение палаты.

Напомним, речь идет о гражданском иске по делу о мошенничестве действующего президента США с недвижимостью, поданном в сентябре 2022 года генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс.

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила Трампу семь обвинений, среди которых – мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

В начале 2024 года суд постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая более выгодные банковские кредиты.

Трампу присудили штраф в 355 миллионов долларов, который на данный момент вырос до более 500 миллионов долларов с учетом пени, и запретили ему и его двум сыновьям в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата Нью-Йорк.

В своем решении Апелляционная палата Верховного суда Нью-Йорка констатировала, что "решение суда о принудительном взыскании, которое обязывает ответчиков выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим Восьмую поправку к Конституции Соединенных Штатов".

Суд при этом не отменил сам приговор и ограничения на деловую деятельность Дональда Трампа и его сыновей.

После избрания Трампа президентом США в 2024 году все уголовные дела против него были фактически прекращены.

Лишь в одном из них в январе 2025 года был вынесен приговор: Трампа признали виновным в так называемом деле о "порноденьгах", но не присудили никакого фактического наказания.