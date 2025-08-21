В Сенате США обещают признать РФ спонсором терроризма, если не вернет украинских детей

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут официально признать Россию государством-спонсором терроризма в случае, если РФ не вернет похищенных украинских детей.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сенатор отметил, что во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 тысяч украинских детей.

"Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком", – подчеркнул Грэм.

По его словам, он намерен инициировать принятие законопроекта, который признает Россию государством-спонсором терроризма.

"Как я уже заявлял в начале этого года, я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", – написал Грем.

Политик подчеркнул, что в случае принятия такого решения сотрудничество с Россией станет неприемлемым для других стран и бизнесов.

Украинская сторона еще с 2022 года поднимает перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США наложить дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.

Администрация предыдущего президента Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала Россию государством-спонсором террористической группы Вагнера в 2023 году.