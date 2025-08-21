Швеция впервые за полвека расширит производство атомной энергии

Правительство Швеции планирует расширить сектор атомной энергетики за счет так называемых малых модульных реакторов, что произойдет впервые с 1980 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в четверг объявил, что на заводе Ringhals на юго-западе страны планируют построить три-пять малых модульных реакторов.

Они обеспечат производство около 1500 мегаватт электроэнергии, что эквивалентно двум обычным ядерным реакторам.

"Впервые за 50 лет в Швеции будет построена новая атомная электростанция", – подчеркнул Кристерссон.

Швеция на референдуме в 1980 году проголосовала за постепенный сворачивание производства атомной энергии. С тех пор в стране прекратили работу шесть из 12 реакторов.

Но с началом полномасштабного вторжения в Украину в Швеции возросла политическая поддержка восстановления сектора атомной энергетики, на который в настоящее время приходится производство около 30% электроэнергии в стране.

Малые модульные реакторы сравнительно проще построить, чем "традиционные" реакторы. Но эта технология все еще является экспериментальной: во всем мире построено лишь несколько подобных установок.

Венгрия также недавно объявила, что хочет разместить у себя малые модульные реакторы американского производства.