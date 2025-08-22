Глава МИД Канады и госсекретарь США пообщались о поддержке Украины

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд обсудила с государственным секретарем США Марко Рубио поддержку Украины.

Об этом сообщило канадское внешнеполитическое ведомство, передает "Европейская правда".

В четверг, 21 августа, Ананд посетила Вашингтон, где встретилась с Рубио.

Они обсудили двусторонние отношения между Канадой и США и дальнейшее сотрудничество двух стран по приоритетным вопросам, таким как: продолжающаяся война России против Украины, возможности укрепления безопасности в Арктике после встречи Ананд с представителями "Северной пятерки".

Они также обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа, в частности насущную необходимость беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи, складирования оружия ХАМАС и возвращения заложников.

Ананд пригласила Рубио на встречу министров иностранных дел стран G7, которая состоится осенью этого года в Онтарио.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не дал разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть в войне.

Также по данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.