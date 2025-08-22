Орбан пожаловался Трампу на удары по нефтепроводу "Дружба", тот ответил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщила в пятницу газета Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

Газета обнародовала копию письма и ответ Трампа на него.

"Трубопровод поставляет нефть в Венгрию и Словакию – две страны, которые не имеют другого способа импортировать нефть. Венгрия поддерживает Украину бензином и электроэнергией, а в ответ они бомбардируют инфраструктуру, которая нас снабжает. Это очень недружественный жест! Я желаю президенту Трампу успехов в его стремлении к миру", – написал Орбан.

Американский президент якобы ответил: "Виктор, мне не нравится то, что я слышу – я очень зол из-за этого. Передай Словакии, что ты мой большой друг", – написал Трамп в ответ.

Министр иностранных дел Петер Сийярто ранее в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в его страну снова остановлены.

Напомним, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.