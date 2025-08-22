ЕС выделил Украине 4 млрд евро поддержки накануне Дня независимости

ЕС объявил, что накануне 34-й годовщины независимости Украины выделил нашей стране 4,05 млрд евро помощи – эта сумма включает 3,05 млрд евро через механизм Ukraine Facility и 1 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии 22 августа, информирует "Европейская правда".

"Накануне 34-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, ЕС предоставил очередной мощный сигнал неизменной поддержки, перечислив стране 4,05 млрд евро. Из них 3,05 млрд евро – в рамках Ukraine Facility и 1 млрд евро – через исключительную макрофинансовую помощь (MFA) Европейской комиссии", – говорится в сообщении комиссии.

"В день, когда Украина отмечает 34-ю годовщину независимости, ЕС посылает четкий сигнал: наша солидарность с Украиной непоколебима. Сегодняшнее выделение более 4 млрд евро является свидетельством нашей твердой преданности. Это новое финансирование подчеркивает нашу приверженность не только восстановлению Украины, но и ее будущему как суверенной и демократической страны. Ведь когда Украина сильна, сильнее и Европа", – прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ЕС и его государства-члены мобилизовали 168,9 млрд евро гуманитарной, финансовой и военной помощи для Украины и ее граждан.

В частности, в пятницу Еврокомиссия осуществила четвертый регулярный платеж в размере более 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Напомним, это 4-й транш в рамках Ukraine Facility, который более чем на миллиард евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел все обещанные ЕС реформы.

В то же время в ЕК отметили, что эта выплата осуществлена на фоне прогресса Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС, в частности – восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принятого Верховной Радой 31 июля.

"Обеспечение автономии этих двух институтов является краеугольным камнем антикоррупционной архитектуры Украины и ее европейского пути", – подчеркнули в ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия перечислила Украине седьмую часть своего исключительного макрофинансового кредита (MFA) объемом 1 млрд евро.

