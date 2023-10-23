Вице-премьер Дании уходит из политики вскоре после полугодового отпуска в связи со стрессом

Вице-премьер-министр и министр экономики Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил в понедельник, что уходит из политики вскоре после своего шестимесячного отпуска из-за стресса.

Об этом Эллеманн-Енсен заявил на брифинге в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен станет исполняющим обязанности вице-премьер-министра и министра экономики, сообщил Еллеманн-Енсен на брифинге.

"Я хотел бы четко заявить, что мы продолжим нашу работу по реализации правительственной платформы, потому что я считаю, что Либеральная партия должна остаться в правительстве", – сказал Лунд Поульсен.

Либеральная партия Эллеманна-Енсена отстает в опросах общественного мнения с декабря прошлого года, когда она вошла в правительство, ориентированное на реформы.

Либеральная партия выберет нового председателя на заседании в следующем месяце.

Лунд Поульсен ранее заменял Эллеманна-Енсена на посту министра обороны, когда последний был вынужден взять больничный, который длился полгода.

В феврале Якоб Эллеманн-Енсен в своей заметке на Facebook заявил, что ему "придется на некоторое время прекратить работу и уйти в отпуск". Позже было объявлено, что он страдает от стресса.

Когда Эллеманн-Енсен вернулся на свою должность 1 августа, Лунд Поульсен вернулся к обязанностям министра экономики в датском правительстве.

В августе Эллеманн-Енсен и Лунд Поульсен поменялись должностями на фоне спорной сделки с израильской компанией о поставках оружия.