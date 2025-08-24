В Великобритании ужесточают общественные наказания для преступников

Правительство Великобритании объявило о новых полномочиях для судей: отныне правонарушителям могут запретить посещать пабы, концерты или спортивные матчи, а также налагать ограничения на передвижение и вождение.

Об этом сообщили на сайте правительства страны, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции страны Шабана Махмуд заявила, что расширение спектра наказаний поможет снизить уровень преступности.

"Когда преступники нарушают правила общества, они должны быть наказаны. Те, кто отбывает наказание в обществе, также должны чувствовать ограничение свободы. Эти новые наказания должны напомнить всем правонарушителям, что при этом правительстве преступление не остается безнаказанным", – сказала она.

Нововведения коснутся и тех, кто освобождается из тюрем и находится под надзором пробации. Они будут проходить обязательное тестирование на наркотики, даже без истории зависимости.

За нарушение условий ограничений преступников будут возвращать в суд или обратно в тюрьму.

Также правительство планирует изменить законодательство, чтобы запреты на посещение мероприятий могли применяться за любые преступления, а не только те, которые связаны с поведением на стадионах.

Параллельно государство инвестирует в пенитенциарную систему: с июля 2024 года открыто более 2400 новых мест в тюрьмах, а к 2028 году их количество увеличится еще на 14 тысяч.

