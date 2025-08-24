Вэнс считает, что россияне впервые пошли на "значительные уступки" США в вопросе войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс увидел "значительные уступки" россиян американцам в вопросе войны в Украине из-за того, что они якобы уже не стремятся установить в Киеве марионеточный режим и якобы согласны на определенные гарантии безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу NBC, передает "Европейская правда".

"Я думаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за 3 с половиной года этого конфликта. Они на самом деле были готовы проявить гибкость в отношении некоторых своих основных требований, о которых они говорили, что было бы необходимо для прекращения войны", – сказал Вэнс.

По его словам, полного согласия еще нет, иначе война была бы закончена, но "мы добросовестно участвуем в этом дипломатическом процессе, мы пытаемся договориться с россиянами и украинцами, насколько это возможно".

"Я не говорил, что они уступили во всем, но то, на что они согласились – это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны, они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это, конечно, было главным требованием в начале, и, что важно, они признали, что будет гарантирована определенная безопасность", – отметил Вэнс.

В то же время он признал, что в вопросе территории уступок с российской стороны нет.

В этом же интервью Вэнс выразил надежду, что войну РФ против Украины удастся завершить в течение 6 месяцев, "не более".