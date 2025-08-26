Reuters: США предлагали РФ энергетические соглашения как стимул для мира в Украине

В ходе переговоров, состоявшихся в этом месяце с целью достижения мира в Украине, представители правительств США и России обсудили несколько энергетических соглашений – а после саммита на Аляске Белый дом хотел объявить о крупном инвестиционном соглашении.

Об этом стало известно агентству Reuters от пяти осведомленных источников, сообщает "Европейская правда".

По их словам, эти соглашения были предложены в качестве стимулов, чтобы побудить Кремль согласиться на мир в Украине, а Вашингтон – смягчить санкции против России.

Три источника сообщили, что чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Четыре источника также сообщили, что был поднят вопрос о возможности закупки Россией американского оборудования для своих проектов по производству сжиженного природного газа, в частности "Арктик СПГ-2", который находится под западными санкциями.

Еще одна идея заключалась в том, чтобы США приобрели у России атомные ледоколы.

Соответствующие переговоры состоялись во время визита американского посланника Стива Уиткоффа в Москву в начале этого месяца, когда он встретился с лидером России Владимиром Путиным и его инвестиционным посланником Кириллом Дмитриевым, сообщили три источника.

Эти соглашения также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа, сообщил один из источников.

"Белый дом очень хотел выйти с заголовками после саммита на Аляске, объявив о крупном инвестиционном соглашении. Так Трамп чувствует, что он чего-то добился", – сказало одно из источников.

В тот же день, когда состоялся саммит на Аляске, Путин подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, включая Exxon Mobil, вернуть доли в проекте "Сахалин-1". Это зависит от того, примут ли иностранные акционеры меры для поддержки отмены западных санкций против России.

Exxon вышла из российского бизнеса в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину, понеся убытки в размере 4,6 млрд долларов. Ее 30-процентная доля в проекте "Сахалин-1" на Дальнем Востоке России была конфискована РФ в том же году.

США ввели несколько волн санкций против российского проекта "Арктик СПГ-2", начиная с 2022 года, и отрезали доступ к судам ледового класса, которые необходимы для работы в этом регионе в течение большей части года.

Один из источников сообщил, что Вашингтон стремится побудить Россию покупать американские технологии, а не китайские, в рамках более широкой стратегии с целью отдаления Китая и ослабления отношений между Пекином и Москвой.

Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.