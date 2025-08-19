Четыре страны из IT-коалиции передали Украине оборудование на 10 млн евро

Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.

Об этом сообщили в Минобороны 19 августа, передает "Европейская правда".

"На этот раз партнеры передали: 6 948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для информационно-коммуникационных систем "Оберег", „Импульс" и Медицинской Информационной Системы; 318 зарядных станций; 2 304 средства связи; 442 монитора; оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ; сетевое оборудование для инфраструктуры "ИКС Оберег"; маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно-ориентированных сетей ВСУ", – говорится в сообщении.

Отдельной поставкой получено 1 000 маршрутизаторов от Латвии на сумму более 77 тысяч евро.

В Минобороны отметили, что это уже четвертая и пятая поставки от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, в феврале – на 7,5 млн евро и в апреле – около 2 млн евро.

"Благодаря новой поставке от стран IT-коалиции мы сможем технически обеспечить подразделения ВСУ, в которых внедряются цифровые продукты и сервисы", – сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Оксана Ферчук.

ІТ-коалиция была сформирована в рамках формата "Рамштайн", предоставляющего Украине оборонную поддержку.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.