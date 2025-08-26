В ЕС раскритиковали угрозы Трампа относительно цифровых налогов и тарифов

Европейский Союз резко отреагировал на заявления о несправедливости его цифровых регуляторных норм, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины для стран, которые облагают налогом цифровые услуги.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Вечером 25 августа Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что будет "противостоять странам, которые нападают на невероятные американские технологические компании".

"Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков – все это направлено на ущерб или дискриминацию американских технологий. В то же время они, что возмутительно, полностью игнорируют крупнейшие технологические компании Китая. Это должно прекратиться – и прекратиться НЕМЕДЛЕННО!", – подчеркнул американский президент.

Он отметил, что этим заявлением "предупреждает все страны", которые ввели цифровые налоги, законы, правила или регулирования: если эти "дискриминационные меры" не будут отменены – он наложит "существенные дополнительные тарифы на экспорт этой страны в США и введу экспортные ограничения на высокозащищенные технологии и микрочипы".

На следующий день пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью раскритиковала такое заявление американского президента.

"Европейский Союз и его государства-члены имеют суверенное право регулировать экономическую деятельность на своей территории в соответствии с нашими демократическими ценностями", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.

В июле Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэловской" цензурой.