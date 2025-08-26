FT: США пообещали Европе поддержку миротворцев в Украине с воздуха и разведданными

Соединенные Штаты выразили готовность предоставить разведывательную поддержку в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины и участие в создании европейского противовоздушного щита для нее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнала Financial Times от информированных европейских собеседников.

По данным FT, во время обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Речь идет, в частности, о средствах разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), средствах командования и управления, а также средствах противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание европейских сил в Украине.

Как уточняют источники FT, для послевоенных гарантий безопасности США могут предоставить собственные самолеты, логистику и наземные радары, "которые будут поддерживать и обеспечивать европейскую бесполетную зону и воздушный щит" для Украины.

В публикации также говорится, что предложение США все еще может быть отменено, а его реализация зависит от готовности европейских государств развернуть в Украине "десятки тысяч" военных.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

