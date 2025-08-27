Дания вызвала дипломата США из-за разоблачения деятельности людей Трампа в Гренландии

Американцы, имеющие тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, пытались влиять на внутренние процессы в Гренландии – министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор.

Об этом сообщает датский вещатель DR со ссылкой на восемь собеседников во власти Дании, Гренландии и США, передает "Европейская правда".

По информации издания, по меньшей мере три человека, близких к Трампу, совершали поездки в Гренландию и собирали имена местных, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Их действия собеседники описывают как "инфильтрацию" и "операции влияния", направленные на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком.

"Мы все обеспокоены этим. Конечно, обеспокоены", – сказал один из собеседников.

Отмечается, что один из американцев, которого неоднократно видели на публике с Трампом, во время визита в Нуук собирал данные как о сторонниках США, так и о противниках политики президента США.

Собеседники утверждают, что этого американца недавно назначили на должность, которая может "предоставить ему влияние на политику безопасности США".

По словам собеседников, он также интересовался историями, которые могли бы скомпрометировать Данию в американских СМИ.

Один из собеседников отметил, что некоторые американские мероприятия в Гренландии в течение лета проводились на более низком уровне, но это не обязательно является положительным явлением.

Двое других связанных с Трампом лиц, по данным собеседников, регулярно контактировали с политиками и бизнесменами в Гренландии. Датская служба безопасности и разведки (PET) подтвердила, что остров является объектом различных кампаний влияния, цель которых – создать раздор в отношениях между Гренландией и Данией.

Власти Дании заявили, что усилят присутствие спецслужб в регионе, чтобы противодействовать подобным операциям.

После того как эта информация появилась в датских СМИ, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор.

По словам министра, следует ожидать попыток иностранных государств повлиять на будущее королевства Дании.

"Любая попытка вмешаться во внутренние дела Королевства, конечно, будет неприемлемой. В связи с этим я попросил Министерство иностранных дел пригласить американского поверенного в делах на встречу в Asiatisk Plads", – заявил глава МИД страны.

Расмуссен подчеркнул, что между правительствами и властями Дании и Гренландии существует "тесное и доверительное сотрудничество".

Отметим, с момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять под свой контроль остров из соображений национальной и международной безопасности.

Это требование было категорически отвергнуто как Гренландией, так и Данией при поддержке других европейских стран.

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон посетил остров, чтобы подтвердить его суверенитет.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.