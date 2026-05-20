В части Литвы объявили воздушную тревогу из-за дрона

В некоторых районах Литвы объявлена воздушная тревога после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Литвы, сообщает "Европейская правда".

По данным литовского оборонного ведомства, дрон, вероятно, двигался со стороны Беларуси.

"Началась операция НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом", – добавили в Минобороны Литвы.

Также стало известно, что утром 19 мая в ряде регионов Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве.

А днем ранее румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БпЛА над территорией страны.

В НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, который нарушил воздушное пространство Эстонии 19 мая.