Макрон прибыл в Гренландию с беспрецедентным визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье прибыл в Гренландию, которая оказалась в центре геополитического противостояния Дании и США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Макрон прибыл в столицу Гренландии Нуука вместе с датским премьер-министром Метте Фредериксен. У них запланированы переговоры с гренландским правительством.

Президента Франции встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии.

Фото: DR

В кратком комментарии журналистам после прибытия Макрон заявил, что приехал в Гренландию "с посланием солидарности, поддержки и дружбы".

Как ранее сообщалось, у французского президента запланированы переговоры с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании по вопросам безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также по вопросам изменения климата, энергетики и критически важных минералов.

Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Гренландию после того, как США заявили о намерении установить контроль над островом из соображений национальной безопасности.

Эта идея не находит поддержки ни среди гренландцев, ни среди самих американцев. По международному праву, Гренландия является территорией Дании, но может инициировать референдум о независимости.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.