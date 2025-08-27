В Швеции предлагают запретить телефонные продажи

Управление по защите прав потребителей Швеции предложило правительству запретить в стране телефонный маркетинг, ссылаясь на то, что этот метод ведения бизнеса непопулярен среди шведов.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в среду.

Шведское управление по защите прав потребителей проанализировало ситуацию с телефонным маркетингом по поручению правительства. Выяснилось, что шведы недовольны такой практикой, а шесть из десяти человек не принимают звонки от незнакомых номеров, чтобы избежать телефонных продавцов.

"В исследовании мы видим, что люди пропускают важные звонки, например от медицинских служб и полиции. Это несчастье для отдельного человека и вызывает дополнительную работу для различных общественных деятелей", – сказала уполномоченная по защите прав потребителей Швеции Сесилия Тиселл.

В отчёте "Телефонные продажи – нежелательный, неподходящий и глубоко проблематичный метод ведения бизнеса" Управление предлагает вообще запретить телефонный маркетинг или разрешить его только для потребителей, которые дали на это предварительное согласие.

Там также указано, что часто через телефонный маркетинг предлагаются потенциально опасные для людей товары и услуги – в частности, азартные игры и микрокредиты.

Правительство Испании ранее начало разрабатывать инициативу, которая обяжет мобильных операторов блокировать звонки с признаками спама.

Еще раньше в испанском правительстве хотели обязать компании отвечать на звонки клиентов на горячие линии в течение трех минут.