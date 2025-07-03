Большинство немцев хотят более строгих законов для защиты молодежи от алкоголя

Большинство жителей Германии выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Forsa, его данные приводит агентство DPA.

Результаты опроса, проведенного по заказу KKH Kaufmännische Krankenkasse, показали, что 65% респондентов поддерживают отмену правила контролируемого употребления алкоголя.

По действующему законодательству Германии, подростки могут покупать и употреблять пиво, вино и напитки на основе вина в общественных местах в сопровождении законного опекуна.

Незначительное большинство респондентов (52%) также поддерживает повышение возраста, с которого можно покупать и употреблять пиво и вино, с 16 до 18 лет.

В опросе, проведенном в июне, приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 до 70 лет из разных регионов Германии.

Министры здравоохранения федеральных земель Германии также выступают за запрет употребления алкоголя под наблюдением и получили поддержку этой инициативы от министра здравоохранения Германии Нины Варкен.

Медицинские ассоциации уже давно призывают политиков, ответственных за здравоохранение, приложить больше усилий для уменьшения потребления алкоголя в Германии. Немецкое общество питания (DGE) рекомендует полностью отказаться от алкогольных напитков, заявляя, что безопасного уровня потребления не существует.

Согласно позиционному документу DGE, алкоголь является психоактивным наркотиком, который признан причиной более 200 негативных последствий для здоровья, включая заболевания и несчастные случаи.

Напомним, безалкогольное пиво приобретает все большую популярность в Германии: его производят более чем вдвое больше, чем 20 лет назад.

В 2024 году в Германии было продано около 6,8 миллиарда литров пива, что является самым низким показателем с 1993 года.