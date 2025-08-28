ЕС вызывает посланника России в Брюсселе из-за атаки на здание делегации в Киеве

Европейская внешнеполитическая служба во главе с высоким представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас вызывает временного поверенного в делах России при Евросоюзе из-за удара российской ракеты по зданию делегации ЕС в Киеве.

Об этом журналистам в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Аннетта Хиппер, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

Каллас вызывает российского посланника в связи с авиаударом по зданию представительства ЕС в Киеве.

"Действительно, я подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча состоится ещё сегодня", – заявила Хиппер.

Она подчеркнула, что "ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов".

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.