Фон дер Ляйен об атаке на миссию ЕС в Киеве: "Кремль не остановится ни перед чем"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Об этом фон дер Ляйен заявила в экстренном обращении 28 августа, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

Президент Еврокомиссии выразила обеспокоенность тем, что Путин уже нацелился и на Европейский Союз.

"Это была также атака на нашу делегацию. Я только что говорила с нашим заместителем посла и с облегчением отмечаю, что никто из нашего персонала не пострадал. Вчерашняя ночная атака произошла в непосредственной близости от дипломатической миссии, представительства нашего союза", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что "две ракеты ударили на расстоянии 50 метров от делегации в течение 20 секунд".

"Это ещё одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, слепо убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже нацелившись на Европейский Союз", – констатировала президент Европейской комиссии.

В результате атаки были повреждены офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.