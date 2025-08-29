СМИ: ЕС планирует фонд, который упростит передачу почти 200 млрд евро активов РФ Украине

Европейская комиссия разрабатывает схему, которая в будущем упростит передачу почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

По словам нескольких чиновников, Брюссель проверяет готовность национальных правительств направить эти активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы приносить большую прибыль для Украины и усиливать давление на Россию. Сторонники идеи также рассматривают эту схему как шаг в направлении потенциальной конфискации активов и передачи их Украине в качестве наказания за отказ России выплатить послевоенные компенсации.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – заявила в четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сделав самое жесткое заявление по этому вопросу.

Важно, что этот вариант не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических рисков.

Кульминация дискуссии ожидается в субботу, когда 27 министров иностранных дел ЕС впервые обсудят эту опцию во время неформальной встречи в Копенгагене.

В подготовительной записке к встрече отмечается, что министры должны рассмотреть "дальнейшие варианты использования доходов от замороженных российских суверенных активов".

Страны Балтии, граничащие с Россией, и несколько других государств уже давно призывают ЕС к полной конфискации активов. Однако этот вариант продолжает сталкиваться с сопротивлением западноевропейских стран, в частности Германии, Италии и Бельгии.

Последняя особенно уязвима к юридическим и финансовым рискам, ведь именно там находится Euroclear. Это финансовое учреждение, хранящее большую часть российских активов.

Юристы комиссии рассматривают возможность передачи активов в "специальный фонд" (special purpose vehicle), который поддерживали бы несколько стран ЕС и, возможно, некоторые другие государства.

Чиновники сравнивают предложенный новый фонд с Европейским стабилизационным механизмом (ESM) – "денежным пулом" для помощи странам, который поддерживается только членами еврозоны и создан вне рамок договоров ЕС.

Возможный фонд для Украины также мог бы быть открытым для стран G7, включая Великобританию и Канаду.

В целом новая структура дала бы ЕС больше контроля для передачи активов Украине в нужный момент.

По действующим правилам, одна страна фактически может вернуть активы Москве, наложив вето на продление санкций, которые пересматриваются каждые шесть месяцев. В этом контексте правительство Венгрии, ориентированное на Россию и Трампа, считается наиболее вероятным кандидатом для такого шага.

Передача активов в новый фонд, который потенциально не потребует единодушия, позволила бы нейтрализовать угрозу со стороны Венгрии.

Кроме того, это позволило бы вкладывать средства в более рискованные инструменты, способные генерировать более высокие доходы для Украины. Это отличалось бы от действующих правил, которые обязывают Euroclear инвестировать активы через Национальный банк Бельгии – по самой низкой доступной безрисковой ставке.

Скептики, в частности генеральный директор Euroclear Валери Урбен, опасаются, что в случае убытков от более рискованных операций бремя придется нести налогоплательщикам ЕС.

Чтобы распределить юридическую и финансовую ответственность, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС также взяли на себя обязательства по активам в рамках плана комиссии.

Бельгийское правительство в последнее время начало склоняться к этому плану, сообщили представитель ЕС и высокопоставленный дипломат из другой страны. Идею поддерживают и государства, расположенные дальше от России, в частности Испания.

