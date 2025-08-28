"Неприемлемое нападение": Австрия осудила удар РФ, повредивший посольство ЕС в Киеве

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о "неприемлемом нападении" на дипломатическое учреждение после того, как российский удар повредил здание представительства ЕС в Киеве в ночь на 28 августа.

Об этом Майнль-Райзингер написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Во время последних ракетных обстрелов Киева был поврежден также офис представительства ЕС – это неприемлемое нападение на дипломатическое учреждение. Россия целенаправленно терроризирует гражданское население, нарушает международное право и совершает военные преступления", – написала руководительница дипломатии Австрии.

Европа должна действовать сейчас слаженно, добавила она, с четкими последствиями и дальнейшей поддержкой Украины.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила массированный российский удар по Киеву.