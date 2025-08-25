Почта Франции приостановила доставку посылок в США из-за пошлин

Французская государственная компания La Poste с понедельника приостановила отправку коммерческих посылок в США, присоединившись к подобным решениям других европейских компаний в связи с предстоящим введением американских пошлин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

В La Poste заявили, что в дальнейшем будут отправляться только подарочные посылки, которые присылают частные лица и стоимость которых меньше 100 долларов.

Почтовые службы по всей Европе в субботу объявили о приостановлении отправки многих посылок в США из-за неопределенности с новыми импортными пошлинами.

Согласно указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце, международные товары, которые ранее освобождались от американских тарифов, с 29 августа будут подлежать обложению пошлинами.

В рамках торгового соглашения, заключенного США и ЕС в прошлом месяце, для подавляющего большинства товаров, поставляемых из ЕС, был установлен тариф в 15%.

В то же время многие европейские почтовые службы заявили, что останавливают доставки уже сейчас, поскольку не могут гарантировать, что товары успеют попасть в США до 29 августа. Они ссылаются на неопределенность относительно того, какие именно товары подпадают под новые правила, а также на нехватку времени для подготовки.

В La Poste сообщили, что американские власти не предоставили полных деталей и не оставили достаточно времени для подготовки французской почтовой службы к новым таможенным процедурам.

"Несмотря на обсуждение с таможенными органами США, почтовым операторам не было предоставлено времени для реорганизации и обеспечения необходимого обновления компьютерных систем для соответствия новым правилам", – говорится в заявлении.

Письма, книги, подарки и небольшие посылки, отправленные из Франции частными лицами стоимостью менее 100 долларов, и в дальнейшем будут оставаться освобожденными от пошлин.

Почтовые службы Германии, Дании, Швеции и Италии сообщили в субботу, что немедленно прекращают доставку большинства товаров в США, за ними с понедельника – Франция и Австрия. Во вторник присоединится Великобритания.

Тарифы на небольшие посылки вводятся именно в тот момент, когда США и Европейский Союз заключили новое торговое соглашение, чтобы положить конец месяцам эскалации напряженности из-за тарифов между ними.

