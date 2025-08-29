Командующий Вооруженных сил Литвы рассказал, при каком условии возможна отправка войск в Украину

Командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о поддержке идеи отправки войск в Украину, однако, по его словам, этот шаг возможен только после заключения мирного соглашения или как минимум прекращения огня.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Вайкшнораса, в случае отправки в Украину иностранных войск их ключевой задачей была бы помощь в восстановлении украинской армии.

"Есть разные варианты (отправки войск в Украину. – Ред.), но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или как минимум прекращение огня", – сказал он.

В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь.

"Безопасность Европы в наших руках. Мы всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит. Но, пожалуй, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей", – добавил Вайкшнорас.

Недавно советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

В то же время будущий премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции относительно отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.