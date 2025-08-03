Еврокомиссия готова оценить поправки Киева к плану реформ для получения средств от ЕС

В Европейской комиссии заявили, что готовы оценить внесенные Украиной поправки к "Плану Украины" – плану реформ, необходимых для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом говорится в комментарии представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отметил представитель, поправки к плану обусловлены "объективными обстоятельствами" и прямо предусмотрены регламентом о механизме финансирования для Украины.

Он пояснил, что когда Совет ЕС впервые оценил "План Украины" в 2024 году, он базировался на сценарии, согласно которому война должна была закончиться до конца 2024 года. Это был также первоначальный сценарий, лежащий в основе механизма расширенного финансирования МВФ.

"Учитывая продолжение конфликта, было бы понятно, если бы в связи с объективными обстоятельствами было бы решено внести определенные изменения в План", – добавил Мерсье.

Представитель ЕК отметил, что Украина может подать запрос о внесении таких изменений, поскольку регламент это позволяет.

"Комиссия рассмотрит этот запрос и на основании его оценки может предложить Совету внести изменения в План", – сказал Мерсье.

По его словам, Еврокомиссия приветствует "конструктивные и неформальные консультации", которые Украина провела перед рассмотрением официального запроса о внесении изменений.

"Мы готовы оценить окончательный вариант предложения о внесении изменений, представленный Украиной", – резюмировал спикер.

Напомним, 1 августа правительство Украины приняло решение о внесении изменений в "План Украины". В правительстве объяснили необходимость изменений потребностью "актуализировать обязательства".

В Кабмине сообщали, что до конца сентября новую версию плана должна утвердить Рада ЕС.

Как известно, с начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к реализации Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины".

25 июля спикер Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел обещанные реформы.

На прошлой неделе по дипломатическим каналам Брюссель предупредил Украину: в случае, если Верховная Рада не восстановит в полной мере независимость антикоррупционных органов, ряд программ финансирования Украины будут заморожены.