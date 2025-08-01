Италия присоединится к "воздушному мосту" для доставки помощи гражданским в секторе Газа

Италия ориентировочно через неделю присоединится к "воздушному мосту" для доставки помощи гражданскому населению в секторе Газа.

Как сообщает ANSA, об этом объявил министр обороны Гвидо Крозетто, пишет "Европейская правда".

1 августа Крозетто сообщил, что в соответствии с решением правительства отдал распоряжение о применении итальянских воздушных сил для транспортировки в сектор Газа помощи для местного гражданского населения.

"Подготовка начнется в ближайшие часы с отправкой передовой группы, которая будет заниматься подготовительной работой и координацией с местными органами власти. Наша первая доставка помощи запланирована на 9 августа", – заявил министр, отметив, что за этот период будет завершена закупка продуктов и их транспортировка на территорию Иордана, откуда будут взлетать самолеты.

Перед этим в МИД Италии объявили, что в ближайшее время организуют эвакуацию больных палестинских детей с взрослыми, которые о них заботятся – всего около 50 человек, а на закупку продуктов для гражданских в секторе Газа выделят еще 5 млн евро.

Напомним, Франция и Германия уже начали сбрасывать с воздуха помощь для палестинцев в секторе Газа.

Западные государства пошли на такие решения на фоне появления фото– и видеосвидетельств о голоде в секторе Газа.

Гуманитарная ситуация в регионе также подтолкнула десятки стран к готовности признать Палестинское государство.

Великобритания прямо связала свое потенциальное решение в этом вопросе с тем, примет ли Израиль ощутимые меры для улучшения положения палестинского гражданского населения.