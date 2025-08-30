США одобрили продажу Украине оборудования для поддержки систем Patriot на $179 млн
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.
Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.
В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:
- секретные и несекретные запасные части;
- техническая поддержка обслуживания;
- программное обеспечение (секретное и несекретное) и его обновления;
- модификации систем и соответствующие комплекты; испытательное оборудование; средства связи и аксессуары;
- услуги по интеграции;
- ремонт и возврат;
- хранение;
- инструменты;
- программа полевого надзора;
- международная инженерная программа;
- оборудование для технической поддержки;
- техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;
- обучение;
- инженерные и логистические услуги;
- секретные и несекретные публикации и техническая документация;
- секретное программное обеспечение и другие элементы логистики и программной поддержки.
Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн. Агентство сотрудничества в сфере оборонной безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление.
"Предлагаемая продажа будет соответствовать внешнеполитическим и национальным интересам США, поскольку укрепляет безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе", – говорится в заявлении.
Реализация этой возможной продажи потребует примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков, которые будут посещать Европейское командование США для поддержки обучения и проведения периодических встреч.
Обратим внимание, что недавно Государственный департамент США принял решение о возможной продаже для Украины ракет ERAM класса "воздух-земля" и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.
СМИ писали, что ракеты ERAM могут начать поступать в Украину еще в этом году.