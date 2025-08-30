Укр Рус Eng

США одобрили продажу Украине оборудования для поддержки систем Patriot на $179 млн

Новости — Суббота, 30 августа 2025, 08:54 — Уляна Кричковская

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.

В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:

  • секретные и несекретные запасные части;
  • техническая поддержка обслуживания;
  • программное обеспечение (секретное и несекретное) и его обновления;
  • модификации систем и соответствующие комплекты; испытательное оборудование; средства связи и аксессуары;
  • услуги по интеграции;
  • ремонт и возврат;
  • хранение;
  • инструменты;
  • программа полевого надзора;
  • международная инженерная программа;
  • оборудование для технической поддержки;
  • техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;
  • обучение;
  • инженерные и логистические услуги;
  • секретные и несекретные публикации и техническая документация;
  • секретное программное обеспечение и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн. Агентство сотрудничества в сфере оборонной безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление.

"Предлагаемая продажа будет соответствовать внешнеполитическим и национальным интересам США, поскольку укрепляет безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе", – говорится в заявлении.

Реализация этой возможной продажи потребует примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков, которые будут посещать Европейское командование США для поддержки обучения и проведения периодических встреч.

Обратим внимание, что недавно Государственный департамент США принял решение о возможной продаже для Украины ракет ERAM класса "воздух-земля" и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.

СМИ писали, что ракеты ERAM могут начать поступать в Украину еще в этом году.

США Оружие ВСУ Война с РФ
