США одобрили продажу Украине оборудования для поддержки систем Patriot на $179 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для обеспечения технической поддержки систем Patriot.

В пакет, который не относится к категории основных видов вооружений, войдут:

секретные и несекретные запасные части;

техническая поддержка обслуживания;

программное обеспечение (секретное и несекретное) и его обновления;

модификации систем и соответствующие комплекты; испытательное оборудование; средства связи и аксессуары;

услуги по интеграции;

ремонт и возврат;

хранение;

инструменты;

программа полевого надзора;

международная инженерная программа;

оборудование для технической поддержки;

техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;

обучение;

инженерные и логистические услуги;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

секретное программное обеспечение и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость программы составляет $179,1 млн. Агентство сотрудничества в сфере оборонной безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление.

"Предлагаемая продажа будет соответствовать внешнеполитическим и национальным интересам США, поскольку укрепляет безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе", – говорится в заявлении.

Реализация этой возможной продажи потребует примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков, которые будут посещать Европейское командование США для поддержки обучения и проведения периодических встреч.

Обратим внимание, что недавно Государственный департамент США принял решение о возможной продаже для Украины ракет ERAM класса "воздух-земля" и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.

СМИ писали, что ракеты ERAM могут начать поступать в Украину еще в этом году.