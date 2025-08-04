Украина обсуждает с Польшей кредит на 120 млн евро, чтобы покупать польское оружие

Украина обсуждает с Польшей возможность предоставления кредита на 120 млн евро для того, чтобы покупать продукцию польского ОПК.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига отметил, что на последней встрече с главой МИД Польши говорил об интересе Украины к ряду систем польского производства и возможность получения кредита на сумму 120 млн евро для таких закупок.

В качестве примера оружия, которое уже хорошо показало себя на поле боя, он привел польские ПЗРК Piorun, а также САУ Krab.

"Это очевидно, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому, конечно, мы будем говорить в том числе и о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес, и это вклад в наше общее будущее", – отметил министр иностранных дел Украины.

Также Киев поднимал вопрос о возможности получить от Польши дополнительные истребители советских моделей, однако, насколько известно, Варшава пока не готова к этому.

Как сообщалось, Польша хочет совместно с Литвой развивать возможности ПЗРК Piorun.