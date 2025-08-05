Вступило в силу соглашение Британии и Франции о возвращении мигрантов

Между Великобританией и Францией начинает действовать соглашение о возвращении некоторых нелегальных мигрантов, которые смогли преодолеть Ла-Манш.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

С 5 августа вступает в силу согласованное Еврокомиссией соглашение Лондона и Парижа по возвращению некоторых мигрантов. Договоренность предусматривает, что Великобритания будет отправлять обратно во Францию часть искателей убежища из тех, кому удалось преодолеть Ла-Манш, в обмен на искателей убежища, которые имеют определенные связи с Британией.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировали соглашение в июле во время визита последнего в Лондон.

Схема также предусматривает возможность немедленного задержания нелегальных мигрантов, прибывающих на лодках. Стармер считает, что это станет убедительным предупреждением для желающих попасть в Британию и сдержит их от опасного путешествия, которое может закончиться возвращением во Францию.

Конкретных планов в цифрах относительно первых возвращений официально не озвучивали. Появлялась информация, что речь может идти о 50 людях в неделю – что было бы несоизмеримо мало со средним показателем прибытий в Британию 800 человек в неделю.

2025 год может стать для Британии рекордным по количеству мигрантов, прибывших к ее берегам из Франции через Ла-Манш. В настоящее время цифра уже на 49% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также в Великобритании пригрозили уголовной ответственностью за рекламу нелегальной миграции в соцсетях.