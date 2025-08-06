Сийярто говорит, что Украина якобы отказывается расследовать избиение венгра на Закарпатье

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать обстоятельства смерти венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого официальный Будапешт представляет как жертву действий ТЦК.

Его слова цитирует портал Telex, сообщает "Европейская правда".

Сийярто прокомментировал сообщение провластной венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

"Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию (в Украине действует режим мобилизации, а не призыв. – Ред.), сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – считает глава венгерского МИД.

По его мнению, "такая страна не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной".

Попутно Сийярто раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения "принудительного призыва" в Украине, что якобы свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

Напомним, с начала июля между Украиной и Венгрией продолжается спор из-за смерти мужчины по имени Иосиф Шебештень на Закарпатье.

Будапешт утверждает, что Шебештень – гражданин Венгрии и умер от избиения сотрудниками ТЦК после задержания. Украинская сторона указывает, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а не избиение.

17 июля Венгрия объявила о санкциях против Украины и запретила въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнику Виталию Ткаченко), командующему войсками Оперативного командования "Запад" (бригадному генералу Владимиру Шведюку) и директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнику Роману Юзвенко).

Это решение, а также призыв Венгрии к ЕС ввести аналогичные санкции, вызвали острую реакцию Киева.