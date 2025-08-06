Как война, которая была 30 лет назад, до сих пор разделяет Балканы

5 августа Хорватия отмечает важнейший государственный праздник – День победы и благодарности Родине и День хорватских защитников.

Этот праздник установлен в память о ключевой победоносной военной операции Отечественной войны – войны Хорватии за независимость, об операции "Буря", которая завершилась 5 августа 1995 года освобождением города Книн, столицы самопровозглашенной "Республики Сербская Страна".

О том, как Хорватия возвращала территории, и о том, как в Сербии растут реваншистские настроения, читайте в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Праздник для Хорватии, преступление для Сербии: почему на Балканах ожидают новую войну. Далее – краткое изложение статьи.

Военно-полицейская операция "Буря" началась 4 августа 1995 года в пять часов утра, а к 7 августа, всего за 84 часа, хорватская армия освободила почти 11 тысяч квадратных километров оккупированной территории – около пятой части современной Хорватии.

В результате "Бури" площадь "Республики Сербская Краина" была сокращена до территорий в Восточной Славонии, на востоке Хорватии вдоль границы с Сербией. Этот регион – Хорватское Придунавье – был возвращен под контроль Загреба в результате процесса мирной реинтеграции при участии ООН, который длился с 1996 по 1998 годы.

Операция "Буря" проходила под общим руководством президента Хорватии Франьо Туджмана. Непосредственными руководителями были начальник Генерального штаба генерал Звонимир Червенко и еще несколько военачальников, среди них – генерал Анте Готовина. Специальную полицию возглавлял генерал Младен Маркач.

Впоследствии в Гааге двух генералов признали виновными в преследовании, убийстве, депортации и других преступлениях против сербов во время операции "Буря" 1995 года. Готовина и Маркач были приговорены к 24 и 18 годам заключения.

Хорватию охватила волна протестов с требованием освобождения национальных героев.

В ноябре 2012 года Апелляционная коллегия Гаагского трибунала оправдала Анте Готовину и Младена Маркача, после чего их освободили.

Так Хорватия одержала окончательную победу в войне.

В то же время в Сербии решение Гаагского трибунала вызвало ожидаемое возмущение.

В Сербии и Республике Сербской 4 августа, день, когда началась операция "Буря", отмечается как День траура.

В Хорватии 31 июля состоялся самый масштабный за всю историю страны военный и военно-морской парад в честь 30-летия "Бури".

Однако юбилейная дата показала, что конфликт до сих пор не завершен.

Хотя сербские аналитики рассказывали журналистам, что Хорватии, стране НАТО, нечего бояться, они все же упомянули, что в Сербии уже запланирован свой военный парад, который выглядит именно как ответ на празднование 30-летия "Бури" в Хорватии.

"Сербия становится все сильнее и сильнее, и 20 сентября вы сможете увидеть в Белграде, какую армию мы создали для народа. Мы никому не угрожаем, наша сербская армия служит для защиты нашего народа и нашей страны и не будет нападать на кого-то другого", – заявил президент Сербии Александар Вучич 3 августа.

Президент Александар Вучич в День "памяти всех жертв и изгнанников" в результате "преступной операции "Буря" подчеркнул: Сербия сегодня сильнее, чем 30 лет назад, и способна лучше защищаться.

Этот нарратив не является идеологической "накачкой" авторитарного лидера Сербии, а отражает общественные настроения.

Студенты, которые уже более полугода протестуют против власти Вучича, считают, что старшее поколение допустило поражение Сербии в войне, допустило "Бурю", не защитило Сербскую Краину и "крайшников", потеряло Косово, не смогло противостоять "Западу"...

Поэтому если раньше были ожидания, что Сербия в своем коллективном сознании будет осуждать политику Слободана Милошевича и покается в преступлениях, то они катастрофически ошиблись.

Поэтому Хорватия, празднуя свою победу, вынуждена не только символически передавать флаг от ветеранов кадетам, но и возобновлять обязательный призыв на срочную службу.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Праздник для Хорватии, преступление для Сербии: почему на Балканах ожидают новую войну.