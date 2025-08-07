РФ обвинила Италию в антироссийских заявлениях после отмены концерта "друга Путина"

На этой неделе Россия выразила протест Италии из-за "антироссийских" заявлений после того, как страна отменила концерт с участием российского дирижера и "друга Путина" Валерия Гергиева.

Об этом сообщил российский МИД, передает "Европейская правда".

Россия заявила в четверг, 7 августа, что на этой неделе выразила Италии протест в связи с "отвратительными антироссийскими" заявлениями после отмены концерта Гергиева в Италии.

Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало временного поверенного Италии и выразило жалобу по поводу "русофобских нападок при полной поддержке итальянских правящих кругов".

"Итальянской стороне было указано на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, (...) а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, провоцируют враждебные настроения в адрес России, способствуют лишь углублению кризиса, который переживают сегодня российско-итальянские отношения", – заявили там.

21 июля руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера Гергиева.

После 24 февраля 2022 года Гергиева отстранили от сотрудничества с большинством ведущих музыкальных институтов в Европе, с которыми он был связан как руководитель или приглашенный дирижер. Как давний соратник Путина, он потерял должность главного дирижера в Мюнхенской филармонии, которую занимал с 2015 года.

От сотрудничества с ним отказались Венская и Роттердамская филармонии, фестивали в Эдинбурге, Вербье и Праге, театр Ла Скала в Милане и другие.

В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.