В Азербайджане заявили, что согласовали с Арменией текст мирного соглашения

В Баку заявили, что завершили переговоры с Арменией относительно текста мирного соглашения.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" по материалам азербайджанских СМИ, пишет "Европейская правда".

Азербайджанские медиа приводят слова главы МИД Джейхуна Байрамова о том, что Армения якобы приняла предложения азербайджанской стороны относительно последних двух пуктов, которые оставались несогласованными.

"На следующем этапе ожидания Баку таковы – Армения должна внести поправки в свою конституцию, где все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану", – отметил Байрамов.

О согласовании 15 из 17 пунктов текста стороны сообщали еще в прошлом году. Армения тогда предлагала подписывать соглашение в рамках согласованных пунктов, а обсуждение остальных продолжить позже, однако в Баку отказались.

Речь идет о пунктах об отзыве международных исков и об отказе от размещения на границе третьих сил.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что видит "все предпосылки" для мира с Азербайджаном.

В начале января Пашинян опубликовал список из 10 идей по урегулированию конфликта с Азербайджаном.